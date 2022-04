Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta propose un contrat en or à Lewandowski !

Publié le 11 avril 2022 à 19h10 par La rédaction

Dans les petits papiers du FC Barcelone, Robert Lewandowski n’aurait pas encore annoncé son départ à ses dirigeants du Bayern Munich, bien que son contrat au Barça soit déjà prêt.

Robert Lewandowski pourrait être au cœur d’un énorme transfert lors du mercato estival. En effet, le FC Barcelone, désireux de recruter une nouvelle star en attaque s’intéresse de très près à l’international polonais. Apparu à 40 reprises cette saison, le joueur de 33 ans affiche des statistiques phénoménales de 46 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. Toutefois, si celui-ci souhaiterait bien rejoindre le Barça cet été, il n’aurait pas encore discuté avec le Bayern Munich, alors que les Blaugrana seraient déjà prêts à formuler leur offre.

Le Barça aurait déjà préparé son contrat