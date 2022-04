Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros coup de froid pour l'arrivée de Lewandowski !

Publié le 11 avril 2022 à 21h00 par La rédaction

Alors que l’intérêt du FC Barcelone pour Robert Lewandowski semble être réciproque, ce dossier pourrait être difficilement réalisable en raison de son coût.

Le FC Barcelone veut réaliser un très gros coup lors du prochain mercato estival. En effet, les Blaugrana ont perdu Lionel Messi à l’intersaison 2021, et ces derniers sont à la recherche d’une nouvelle star à mettre au centre de leur projet. Alors qu’Erling Haaland semblait être la priorité de Joan Laporta, ce transfert serait impossible à réaliser en raison de son prix, et le Barça ciblerait d’autres joueurs, notamment Robert Lewandowski. Toutefois, l’international polonais ne serait pas gratuit, et pourrait également être jugé trop cher.

Ce transfert pourrait être trop cher pour le Barça

Selon les informations du journaliste Gerard Romero, Robert Lewandowski souhaiterait venir au FC Barcelone, mais ce dossier pourrait tout de même s’avérer complexe. En effet, les problèmes économiques du Barça ne seraient pas encore réglés et le montant total de l’opération pourrait bien compliquer ce transfert.