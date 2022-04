Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Dimitri Payet lâche ses vérités sur sa retraite à l’OM !

Publié le 11 avril 2022 à 22h30 par Th.B. mis à jour le 11 avril 2022 à 22h33

Capitaine de l’OM, Dimitri Payet est sans contestation possible un poids lourd de l’effectif de Jorge Sampaoli. Et l’international français ne compte pas quitter l’Olympique de Marseille de sitôt où où il aimerait prendre sa retraite en tant qu’icône du club phocéen.

À l’été 2020, Dimitri Payet se présentait en conférence de presse aux côtés de l’ancien président de l’OM en la personne de Jacques-Henri Eyraud. L’objet de ce point presse était de communiquer la prolongation de contrat jusqu’en juin 2024 du numéro 10 de l’OM lorsque Payet avouait vouloir être Marseillais à vie. À l’occasion de sa présence dans l’émission Le Vestiaire , entouré de ses coéquipiers William Saliba, Amine Harit et Pape Gueye à l’OM, Dimitri Payet en a rajouté une couche sur son avenir et sur son souhait de raccrocher les crampons en tant que légende de l’Olympique de Marseille.

«J’espère bien finir ici, le plus tard possible, et partir en laissant une bonne trace»