Foot - OM

OM - Malaise : Amine Harit lâche une incroyable anecdote à Dimitri Payet !

Publié le 9 avril 2022 à 17h10 par La rédaction

Arrivé à l’OM l’été dernier, Amine Harit a découvert Dimitri Payet, le capitaine du club olympien. Et avant de le rencontrer, l’international marocain avait un avis bien tranché sur le numéro 10 marseillais…

L’intersaison de l’OM a été mouvementée. Pour son premier mercato estival en tant que président du club de la cité phocéenne, Pablo Longoria a recruté pas moins de dix joueurs, dont Amine Harit. Arrivé à la toute la fin du mercato, le milieu offensif marocain s’est très rapidement intégré au sein de l’effectif olympien. Et même s’il s’est déjà montré très proche de Dimitri Payet, l’ancien joueur de Schalke 04 n’avait pas du tout le même avis lorsqu’il a débarqué à l’OM.

«Je pensais que t’étais un crevard avant de venir»