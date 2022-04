Foot - OM

OM - Clash : Les vérités d'Adil Rami sur Jacques-Henri Eyraud !

Publié le 9 avril 2022 à 12h15 par La rédaction

Trois ans après son départ de l’OM, Adil Rami est revenu sur sa relation bouillante avec Jacques-Henri Eyraud, l’ancien président du club olympien.

L’aventure d’Adil Rami à l’Olympique de Marseille n’aura jamais été un long fleuve tranquille. Même si la première saison aura été couronnée de succès, le champion du monde 2018 a ensuite vécu une courte descente aux enfers. Une deuxième année très difficile au niveau collectif, personnel avant d’entrer en conflit avec Jacques-Henri Eyraud, le président de l’époque à l’OM. Depuis, Rami enchaine les tacles à l'encontre de son ancien dirigeant. L’actuel défenseur de Troyes est d'ailleurs revenu sur sa relation avec Eyraud.

«J’ai connu, je pense, le pire président de l’histoire du football»