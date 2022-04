Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Des nouvelles recrues déjà bouclées par Longoria ?

Publié le 9 avril 2022 à 10h45 par T.M.

Très actif lors des précédentes fenêtres de recrutement, Pablo Longoria aurait déjà avancé sur de nombreux dossiers pour renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli à l’OM.

L’été dernier, Pablo Longoria avait promis une dizaine de recrues pour Jorge Sampaoli et le président de l’OM a tenu se promesse. Cet hiver, l’Espagnol a remis ça en allant chercher Cédric Bakambu et Sead Kolasinac, tout en actant l’arrivée de Samuel Gigot pour la saison prochaine. Sur le marché des transferts, Longoria est l’un des meilleurs et il pourrait encore le montrer dans les mois à venir. D’ailleurs, sur la Canebière, il serait actuellement au travail pour acter de nouvelles recrues et certaines opérations pourraient être bien engagées.

« Il a déjà des accords »