OM - Clash : Menaces, supporters... La situation se tend après les incidents à Marseille !

Publié le 8 avril 2022 à 17h30 par Dan Marciano

Après les incidents survenus en marge de la rencontre entre l'OM et le PAOK Salonique et les menaces de Razvan Lucescu, le club marseillais a réagi et a pointé du doigt le comportement de l'entraîneur du club grec.

La fête devait être belle au Vélodrome. Mais encore une fois cette saison, la violence a été au rendez-vous. Avant, mais aussi pendant le quart de finale aller de Ligue Europa Conférence entre l'OM et le PAOK Salonique, des débordements ont eu lieu. Dès mercredi soir, des incidents, impliquant des supporters marseillais et des fans du club grec, ont été signalés dans la cité phocéenne. Des scènes de violences ont également été aperçues dans l'enceinte du Vélodrome. Des fumigènes, des sièges et des morceaux de verre ont été jetés entre supporters mais aussi sur le terrain en direction des joueurs. Le parcage visiteur a été saccagé par les fans du PAOK Salonique. « L’action résolue et professionnelle de la direction départementale de la sécurité publique et des renforts CRS et gendarmes a permis de maîtriser les centaines de supporters violents venus de Grèce sans l’encadrement promis par leur club ni respect des moyens, heures et points de rendez-vous auxquels toutes les équipes visiteurs s’astreignent en déplacement. Trois semaines de dialogue et d’engagements écrits du club adverse n’ont pas suffi à empêcher des actes violents et gratuits qui n’ont rien à voir avec la ferveur sportive » a écrit la la préfète de police des Bouches-du-Rhône ce vendredi. Le résultat du match (victoire de l'OM 2-1) est presque passé au second plan. Ce qui a fait parler ce sont les propos de Razvan Lucescu.

« Mieux vaut que vos fans ne viennent pas chez nous ! »

Présent en conférence de presse après la rencontre, l'entraîneur du PAOK Salonique n'a pas hésité à menacer les supporters marseillais : « J’espère que vos supporters seront reçus comme nous avons été reçus, c’est une honte pour le football et votre ville de Marseille. Mieux vaut que vos fans ne viennent pas chez nous ! ». Razvan Lucescu a également été soutenu par son club, qui n'a pas, non plus, hésité à s'en prendre à la police locale. « La direction de la police locale a obstinément refusé d'honorer l'accord initial concernant un lieu de rencontre spécifique (...) Leur attitude et leurs annonces confirment leur incapacité à imposer l'ordre dans un endroit par ailleurs merveilleux, mais inhospitalier, avec des vidéos de toutes sortes d'attaques confirmant nos propos. Heureusement, malgré l'incompétence monumentale des dirigeants de la police des Bouches-du-Rhône, nous n'avons subi aucune perte. Après trois jours d'événements vraiment sans précédent dans la ville de Marseille, avec la tolérance et la responsabilité de la police locale, il est exaspérant de lire des déclarations de cette dernière blâmant la partie grecque pour ce désordre sans précédent. Dans une ville où le taux de criminalité est le plus élevé, avec des attaques en série contre presque tous les supporters "visiteurs", les rivaux de Marseille, il est pour le moins ironique que la police cherche des coupables ailleurs » peut-on lire dans un communiqué publié par le club grec.

Pour l'OM, le comportement de Lucescu est « irresponsable »