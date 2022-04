Foot - OM

OM - Malaise : Les vérités d’Arkadiusz Milik sur les choix de Sampaoli !

Publié le 7 avril 2022 à 15h10 par T.M.

Souvent laissé sur le banc de touche par Jorge Sampaoli, Arkadiusz Milik est revenu sur les choix de son entraîneur à l’OM.

Pour Arkadiusz Milik, cette saison à l’OM n’est pas simple. En effet, très attendu sur la Canebière, le Polonais n’a pas forcément l’occasion de montrer de quoi il est capable. A plusieurs reprises, Jorge Sampaoli a fait le choix de le laisser sur le banc de touche, préférant même aligner Dimitri Payet à la pointe de l’attaque. Des choix forts de la part de l’entraîneur de l’OM qui n’ont pas manqué de faire réagir, mais aussi d’attiser la colère de Milik. A plusieurs reprises, le buteur marseillais a laissé éclater sa colère de jouer peu avec le club phocéen.

« Comprendre qu’on ne peut pas tout contrôler »