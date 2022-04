Foot - OM

OM - Clash : Le message de Longoria après les menaces adressées aux supporters !

Publié le 8 avril 2022 à 17h10 par D.M.

L'OM s'en est pris à Razvan Lucescu ce vendredi. l'entraîneur du PAOK Salonique n'avait pas mâché ses mots en conférence de presse, ce jeudi, et avait envoyé un message lourd de sens aux supporters marseillais.

L'OM est en ballotage favorable avant le quart de finale retour de Ligue Europa Conférence. Sur la pelouse du Vélodrome, le club marseillais est venu à bout du PAOK Salonique (2-1) grâce à des buts de Gerson et de Dimitri Payet. Mais cette rencontre a aussi été marquée par les débordements entre les supporters marseillais et leurs homologues grecs. Présent en conférence de presse après la rencontre, l'entraîneur du PAOK Salonique n'a pas hésité à proférer des menaces aux fans de l'OM. « J’espère que vos supporters seront reçus comme nous avons été reçus, c’est une honte pour le football et votre ville de Marseille. Mieux vaut que vos fans ne viennent pas chez nous ! » a lâché Razvan Lucescu.

Longoria juge l'attitude de Lucescu « irresponsable »