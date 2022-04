Foot - OM

OM - Clash : Incidents, menaces... Le nouveau coup de gueule de Sampaoli !

Publié le 8 avril 2022 à 21h10 par D.M.

Présents en conférence de presse ce vendredi, Jorge Sampaoli et Mattéo Guendouzi sont revenus sur les incidents, qui ont émaillé la rencontre entre l'OM et le PAOK Salonique ce jeudi.

Le stade Vélodrome a été le théâtre d'incidents, impliquant les supporters marseillais et ceux du PAOK Salonique. Lors du quart de finale de Ligue Europa Conférence, les fans du club grec n'ont pas hésité à dégrader le parcage visiteur. Mais pour l'entraîneur du PAOK Salonique, l'OM est entièrement responsable. « J’espère que vos supporters seront reçus comme nous avons été reçus, c’est une honte pour le football et votre ville de Marseille. Mieux vaut que vos fans ne viennent pas chez nous ! » a déclaré Razvan Lucescu en conférence de presse. Présent lui aussi devant les médias après la victoire de son équipe (2-1), Jorge Sampaoli a tenu à lui répondre : « Les menaces de l’entraîneur ? Cela sera difficile face à un adversaire qui est encore en vie malgré un match où il a beaucoup souffert. Ils vont nous presser, leur public va les pousser. Nous on devra refroidir cette ambiance par le jeu ».

« En parlant de quelque chose qui n'a pas eu lieu, il fait planer une menace et des risques pour les supporters de l'OM »