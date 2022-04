Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Memphis Depay vers un gros transfert cet été ?

Publié le 12 avril 2022 à 9h00 par G.d.S.S. mis à jour le 12 avril 2022 à 9h03

Recruté libre par le FC Barcelone l’été dernier, Memphis Depay figurerait sur les tablettes de Tottenham qui pourrait finalement le recruter en fin de saison.

Au même titre que Sergio Agüero, Eric Garcia ou encore Pierre-Emerick Aubameyang, Memphis Depay a été recruté libre par le FC Barcelone ces derniers mois après être arrivé au terme de son contrat avec l’OL. Mais l’avenir de l’attaquant néerlandais ne devrait pas forcément passer par le Barça puisque Depay est annoncé avec insistance sur le départ, et son prochain club est peut-être déjà identifié…

Direction Tottenham pour Depay ?