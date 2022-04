Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme bombe se confirme pour la vente du PSG !

Publié le 12 avril 2022 à 8h45 par D.M.

Malgré les nombreux démentis sur un départ prochain des dirigeants qataris du PSG, la presse espagnole assure que le club devrait être vendu après la prochaine Coupe du monde.

La presse espagnole a lâché une bombe sur le futur du PSG. Selon le journaliste Edu Aguirre, l'émir du Qatar envisagerait de mettre en vente le club et de se séparer de lui après la prochaine Coupe du monde organisée dans son pays. Une information démentie par plusieurs sources, mais aussi par les dirigeants du PSG. Contactés par RMC , des membres de la formation ont qualifié cette information de « fake news ». Mais ce lundi soir, Edu Aguirre a campé sur ses positions.

La presse espagnole confirme la vente prochaine du PSG