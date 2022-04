Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leandro Paredes a tranché pour son avenir !

Publié le 13 avril 2022 à 10h15 par T.M.

Alors que le PSG aurait ouvert la porte à un départ de Leandro Paredes cet été, l’Argentin saurait déjà où il veut poursuivre sa carrière.

Pour Leandro Paredes, la saison avec le PSG est déjà terminée à cause d’une blessure. On ne reverra donc pas l’Argentin lors de cet exercice et pourrait même ne plus le revoir avec le club de la capitale. En effet, l’ancien du Zénith fait partie de ces joueurs dont le PSG aimerait se séparer lors du prochain mercato estival. La Gazzetta dello Sport a d’ailleurs confirmé cela ce mercredi. Selon le média transalpin, le PSG a ouvert la porte à un départ de Paredes à l’intersaison moyennant une indemnité de 15M€.

Un retour en Italie ?