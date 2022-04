Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria a permis de boucler une grosse recrue !

Publié le 13 avril 2022 à 10h10 par G.d.S.S.

L’été dernier, Pablo Longoria a multiplié les recrues sous la forme de prêt avec option d’achat, dont Cengiz Ünder. Le l’ailier turc assure que le président de l’OM a joué un rôle décisif dans son choix de venir…

Disposant de moyens financiers très limités pour le recrutement de l’OM, le président Pablo Longoria a donc opté pour un certain nombre de prêts disposant d’option d’achat ces derniers mois (Arkadiiusz Milik, Pau Lopez, Mattéo Guendouzi…), et c’est notamment le cas pour Cengiz Ünder. Le milieu offensif turc de 24 ans, qui appartient pour le moment à l’AS Rome, sera définitivement transféré à l’OM cet été pour 8,5M€ comme le club va se maintenir en Ligue 1, seule condition fixée pour que l’option d’achat soit levée. Et dans les colonnes de La Provence , Ünder déclare sa flamme à Pablo Longoria.

« Il a été extrêmement important dans ma venue à Marseille »