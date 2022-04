Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar va-t-il vendre le PSG après la Coupe du monde ?

Publié le 13 avril 2022 à 8h00 par La rédaction

Lundi soir, la presse espagnole a lâché une bombe en annonçant que le Qatar pourrait vendre le PSG après la Coupe du monde. Croyez-vous en un désengagement de QSI dans les prochains mois ?

En 2011, le PSG a été racheté par QSI, le fonds d'investissement de l'Etat du Qatar. L'objectif était clair, à savoir mettre en place un stratégie de soft power en vue du Mondial au Qatar qui se déroulera en fin d'année. Par conséquent, à l'approche de cette échéance, l'avenir de QSI au PSG peut interroge. Toutefois, ces derniers jours, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas hésité à se montrer très clair à ce sujet. « Pour nous, venir au PSG, pensez-y de la même manière que si vous allez acheter une petite entreprise, qui perd de l'argent, donc vous devez injecter et investir de l'argent. Nous avons acheté le PSG pour 70M€. Aujourd'hui, il vaut plusieurs fois ce montant - et nous avons reçu d'énormes offres pour acheter le club », assurait le président du PSG à The Athletic . Malgré tout, cela n'a pas empêché Edu Aguirre de lâcher une énorme bombe. Présent sur le plateau d' El Chiringuito , le journaliste espagnol a effectivement assuré que le Qatar envisageait de se vendre le PSG après la Coupe du monde. « Le Qatar va fermer le robinet avec le PSG après la Coupe du monde », lançait-il. Mais faut-il y croire ?

Les démentis s'enchaînent