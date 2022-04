Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dénouement imminent pour ce dossier brûlant de Laporta !

Publié le 13 avril 2022 à 20h00 par P.L.

Depuis quelques mois maintenant, le FC Barcelone essaye de prolonger le contrat de Ronald Araujo. Et l'Uruguayen devrait signer son nouvel engagement avec le club catalan très prochainement.

Afin de retrouver les sommets sur le long terme, le FC Barcelone mise grandement sur la jeunesse. Le club catalan a donc rapidement prolongé les contrats d’Ansu Fati et de Pedri en début de saison. Désormais, les deux priorités de la formation blaugrana sont les allongements des bails de Gavi et de Ronald Araujo. Pour ce dernier, l’affaire serait sur le point d’être bouclée puisqu’un accord aurait été trouvé entre les deux parties. Et sa signature devrait être imminente.

Araujo va signer son nouveau contrat très prochainement

Selon les informations de Matteo Moretto, Ronald Araujo devrait signer son nouveau contrat la semaine prochaine. Si tout se passe comme prévu, le journaliste précise que ce ne serait plus qu’une question de temps avant que la prolongation du défenseur central uruguayen ne soit officielle. Joan Laporta toucherait bientôt au but, pour le plus grand bonheur de Xavi.