Mercato - Barcelone : Le vestiaire lance un énorme message dans ce dossier brûlant !

Publié le 13 avril 2022 à 15h00 par D.M.

Présent en conférence de presse ce mercredi, Eric Garcia a pris position dans le dossier Ronald Araujo. Le joueur espère que son coéquipier prolongera son contrat avec le FC Barcelone.

Après avoir annoncé la prolongation de Pedri et d'Ansu Fati, le FC Barcelone pourrait officialiser la signature de Ronald Araujo. Annoncé en Premier League, mais aussi au PSG ces dernières semaines, l'international uruguayen aurait trouvé un accord avec ses responsables pour étirer son bail jusqu'en 2026. « Araujo nous donne beaucoup et pour nous c'est une garantie. Le club a un défenseur central pour dix ans ou plus. Il y en a peu avec son niveau » avait lâché Xavi, officialisant implicitement la prolongation d'Araujo.

« Espérons qu'il renouvelle »