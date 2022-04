Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta prévoit déjà une opération pour 2023 !

Publié le 13 avril 2022 à 13h00 par T.M.

Alors que Dani Olmo suscite un vif intérêt de la part du FC Barcelone, ce n’est pas ce été que l’on devrait revoir l’Espagnol sous le maillot blaugrana.

En pleine reconstruction, le FC Barcelone a notamment fait appel à des joueurs qui connaissent très bien la maison pour remonter la pente. Ainsi, Xavi a fait son retour en tant qu’entraîneur, Dani Alves a lui aussi été rapatrié, au même titre qu’Adama Traoré. Formé au Barça, l’ailier espagnol était parti très jeune sans avoir réellement sa chance. Voilà désormais qu’Adama Traoré a l’occasion de s’imposer en Catalogne. Et à l’avenir, ce scénario pourrait se répéter.

Un retour remis à plus tard ?