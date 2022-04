Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le message fort de Guendouzi sur son passé au PSG !

Publié le 13 avril 2022 à 13h10 par T.M.

L’été dernier, Matteo Guendouzi a rejoint l’OM. Et suite à ce choix de carrière, l’international français a de nouveau été interrogé sur son passé chez l’ennemi, le PSG.

Parmi les nombreuses recrues de l’OM du dernier mercato estival, Matteo Guendouzi est arrivé en provenance d’Arsenal. Pas dans les plans de Mikel Arteta, le Français a été prêté avec option d’achat. Et Pablo Longoria ne s’est pas trompé avec Guendouzi tant le milieu de terrain est aujourd’hui l’un des maillons forts du schéma de Jorge Sampaoli. A 22 ans, l’international tricolore retrouve d’ailleurs toutes sensations sur la Canebière, ne regrettant pas son choix de rejoindre l’OM et ce en dépit de son passage au PSG étant plus jeune.

« Ça n’a pas été difficile du tout »