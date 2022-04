Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mutinerie, salaire... Cette révélation surréaliste sur l'opération Pogba !

Publié le 13 avril 2022 à 11h45 par D.M.

Afin de repousser notamment la menace PSG, Manchester United aurait proposé un contrat important à Paul Pogba. Une offre qui ne fait pas l'unanimité au sein du vestiaire anglais.

Où évoluera Paul Pogba la saison prochaine ? Questionné à plusieurs reprises, le joueur a repoussé le sujet, préférant se concentrer sur la fin de la saison. « Rien n'est décidé sur mon avenir, il n'y a rien de fait. Je peux décider demain, comme je peux décider pendant le mercato. Je veux bien revenir, bien finir la saison pour préparer le Mondial » avait-il confié dernièrement à Téléfoot . Comme indiqué par The Mirror, le PSG, la Juventus et le Real Madrid se sont positionnés, mais Manchester United entend bien essayer de le conserver. La presse anglaise évoque une offre de prolongation avec un salaire fixée à 480 000€ par semaine, ce qui ferait de lui le joueur le mieux payé de la Premier League. Une proposition, qui a entraîné la colère du vestiaire anglais.

Une mutinerie du vestiaire en cas de prolongation ?