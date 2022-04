Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ünder se livre sur son intégration au projet McCourt !

Publié le 13 avril 2022 à 9h10 par G.d.S.S.

Recruté l’été dernier par l’OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat quasi-obligatoire, Cengiz Ünder s’est rapidement senti à son aise au sein du projet McCourt après son transfert et le fait savoir.

Avec le départ de Florian Thauvin au terme de son contrat avec l’OM pour les Tigres, Pablo Longoria était donc à la recherche d’un profil similaire pour ne pas affaiblir l’effectif de Jorge Sampaoli. C’est donc Cengiz Ünder (24 ans) qui a débarqué à l’OM en provenance de l’AS Rome, sous la forme d’un prêt avec une option d’achat de 8,5M€ qui devient obligatoire si le club marseillais se maintient en Ligue 1. Interrogé dans les colonnes de La Provence ce mercredi, Ünder se prononce sur les coulisses de son intégration à l’OM.

« Je suis pleinement intégré »