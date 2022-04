Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette incroyable révélation sur le gros coup de l’ère McCourt !

Publié le 13 avril 2022 à 4h45 par T.M.

Quelques semaines seulement après son rachat de l’OM, Frank McCourt n’avait pas hésité à sortir le chéquier pour faire revenir Dimitri Payet. Une opération qui aurait pu ne jamais se faire…

Recruté par l’OM en 2013, Dimitri Payet avait en 2015 fait le choix de tenter sa chance en Angleterre. Excellent avec West Ham, le Réunionnais ne sera finalement resté qu’un an et demi de l’autre côté de la Manche. En effet, à l’hiver 2017, Payet a décidé de revenir à l’OM et pour permettre cela, Frank McCourt, qui venait à peine d’arriver, n’a pas hésité à mettre la main à la poche, lâchant près de 30M€ pour cela.

« Il y avait Manchester United et d’autres »