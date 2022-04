Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aubameyang décisif pour l’avenir d’Ousmane Dembélé ? La réponse

Publié le 13 avril 2022 à 0h00 par La rédaction

Pierre-Emerick Aubameyang s’est exprimé sur l’avenir d’Ousmane Dembélé, indiquant son souhait de le voir rester au Barça. Analyse.

Buteur face à Levante (3-2) dimanche soir grâce à une passe décisive d’Ousmane Dembélé, sa 11e de la saison, Pierre-Emerick Aubameyang a clairement milité pour une prolongation de l’attaquant français, duquel il est très proche : « Il me connaît bien et je suis toujours prêt pour la finition quand il part sur la droite. Il doit rester ». Que faut-il en penser ? L’entente Aubam’-Dembélé est-elle de nature à provoquer une prolongation de contrat du Français, pour l’instant libre en fin de saison ?

L’élément clé est ailleurs

Quand bien même il est clair que l’entente humaine et sportive entre les deux joueurs peut peser dans l’envie de Dembélé comme du Barça de boucler une prolongation, elle ne permet pas de résoudre le principal obstacle à ce jour, à savoir que le différentiel entre l’offre financière du Barça et le minimum souhaité par l’attaquant, qui au vue de son statut de joueur libre et du niveau qu’il affiche depuis plusieurs semaines peut légitimement prétendre à un salaire XXL, est trop important. Et ce différentiel a peu de chances de se résorber compte tenu de l’état toujours fragile des finances du Barça.