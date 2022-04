Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette terrible révélation sur le feuilleton Lewandowski !

Publié le 12 avril 2022 à 23h00 par P.L.

Cherchant à recruter une star en vue de la saison prochaine, le FC Barcelone se serait particulièrement rapproché de Robert Lewandowski ces derniers jours. Cependant, le club catalan aurait encore du travail à faire dans ce dossier.

En vue de la saison prochaine, le FC Barcelone serait à la recherche d’une nouvelle star qui puisse incarner le projet de Joan Laporta et aider le club catalan à retrouver les sommets du football européen. De ce fait, plusieurs joueurs ont été liés à la formation blaugrana jusqu’à présent. Mais la piste qui semble être la plus chaude ces derniers temps est celle menant à Robert Lewandowski. Il a d’ailleurs été question d’un accord entre le FC Barcelone et le Polonais ces dernières heures. Cependant, le Barça a démenti cette information auprès de Mundo Deportivo . Joan Laporta aurait d’ailleurs encore du pain sur la planche pour accueillir la star du Bayern Munich dans les rangs de Xavi.

Les négociations n’ont pas débuté entre le Barça et Lewandowski personnellement