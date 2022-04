Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi aurait fait une énorme demande à Laporta en privé !

Publié le 12 avril 2022 à 19h30 par Pierrick Levallet

Depuis plusieurs mois maintenant, le FC Barcelone travaille pour prolonger le contrat de Gavi, qui expire en juin 2023. Xavi se serait d’ailleurs montré très clair auprès de Joan Laporta concernant la situation du joueur de 17 ans, qui est convoité par quelques équipes.

Depuis le début de saison, le FC Barcelone met l’accent sur les prolongations de ses pépites afin de se garantir un avenir radieux à long terme. Joan Laporta a donc rapidement officialisé les allongements des contrats d’Ansu Fati et de Pedri. Le président blaugrana aurait même bouclé l’extension de l’engagement de Ronald Araujo, essentiel dans la charnière centrale de Xavi. Désormais, Joan Laporta n’aurait plus que la prolongation de Gavi à gérer parmi ses dossiers prioritaires. Mais pour le moment, toujours aucun accord n’aurait été trouvé pour l’avenir de la pépite de 17 ans. D’ailleurs, cela commencerait à inquiéter les supporters du FC Barcelone.

Les fans s’inquiètent de la situation de Gavi

Comme l’explique AS , la discrétion d’Iván de la Peña, l’agent de Gavi, et le silence de la direction blaugrana à ce sujet généreraient quelques incertitudes au sein des fans du Barça . Pourtant, il semble difficilement envisageable que le FC Barcelone laisse l’une de ses plus grandes pépites lui échapper, alors que le contrat de Gavi expire en juin 2023. Alors que le milieu de terrain est intégré et impliqué au sein du FC Barcelone en plus d’être devenu international sous Luis Enrique, personne n’envisagerait une fin négative dans les négociations entre les deux parties. D’ailleurs, le Barça aurait toujours les idées claires pour ce dossier brûlant.

Xavi considère que le Barça ne peut pas se permettre de perdre Gavi