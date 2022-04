Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grande star en approche ? La réponse improbable de Laporta !

Publié le 12 avril 2022 à 18h10 par A.M.

Interrogé sur l'arrivée possible d'un grand nom au FC Barcelone cet été, Joan Laporta a répondu par une réponse énigmatique.

Depuis quelques semaines, plusieurs grands noms sont annoncés dans le viseur du FC Barcelone qui semble très ambitieux sur le marché. Désireux de réaliser un énorme coup, Joan Laporta veut recruter un grand joueur. Alors que les noms d'Erling Haaland et Mohamed Salah ont circulé, il semblerait que ce soit désormais Robert Lewandowski le plus proche du club catalan. Et pourtant, le président du Barça se montre moins catégorique sur l'arrivée d'un grand joueur offensif.

«Quand on me demande qui nous allons recruter, je leur dis que nous avons déjà le meilleur : Ansu Fati»