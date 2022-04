Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle bombe sur le feuilleton Lewandowski au Barça !

Publié le 12 avril 2022 à 14h00 par La rédaction

Pisté par le FC Barcelone, Robert Lewandowski n’est pas encore parti du Bayern Munich. Le club bavarois voudrait être sûr d’avoir un remplaçant, sous peine de le conserver une saison de plus et de le laisser partir libre.

Nouveau dossier chaud pour le FC Barcelone. Même si Pierre-Emerick Aubameyang fait plus que donner satisfaction, Robert Lewandowski serait l’une des priorités du club catalan. Ce lundi, la presse polonaise annonçait même un accord entre le FC Barcelone et l’attaquant du Bayern Munich. Il ne resterait donc qu’à discuter avec le club bavarois et c’est là que tout pourrait se compliquer.

Le Bayern Munich est prêt à le laisser partir libre dans une saison