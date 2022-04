Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi réclame un transfert colossal à Laporta pour cet été !

Publié le 12 avril 2022 à 19h00 par B.C.

Même si le FC Barcelone s’est déjà renforcé en attaque lors du dernier mercato hivernal, Xavi attendu une recrue colossale pour cet été.

Grâce à son mercato hivernal, le FC Barcelone s’est totalement relancé et enchaîne les bons résultats. Les arrivées de Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang ont permis au club culé de changer de visage après le mauvais début de saison, ayant entraîné le départ de Ronald Koeman, remplacé par Xavi. Mais désormais, le FC Barcelone veut enchaîner et se prépare en vue du mercato estival. Un an après le départ de Lionel Messi, le technicien blaugrana souhaiterait d’ailleurs frapper un grand coup pour le projet qu’il souhaite mettre en place en Catalogne.

Xavi veut un attaquant de classe mondiale