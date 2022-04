Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une opération à 80M€ est annoncée pour Lewandowski !

Publié le 12 avril 2022 à 17h30 par Bernard Colas

Dans le viseur du FC Barcelone, Robert Lewandowski semble encore loin de la Catalogne malgré l’accord annoncé par la presse polonaise. Au sein du Bayern, on se veut en effet rassurant concernant l’avenir de l’attaquant, dont le prix est estimé entre 70 et 80M€ en Bavière.

Désireux de bâtir un nouveau projet compétitif à Barcelone, Joan Laporta s’est déjà montré actif cet été en recrutant Adama Traoré, Ferran Torres et Pierre-Emerick Aubameyang afin de renforcer le secteur offensif, mais le Barça conserve de grandes ambitions à l’approche du mercato estival. Pour pallier le départ de Lionel Messi survenu l’été dernier, Joan Laporta souhaite mettre la main sur une star et la grande priorité se nomme Erling Haaland. Un dossier bien compliqué à boucler pour le club culé, toujours en proie à des difficultés financières, de quoi obliger les Blaugrana à explorer d’autres pistes, dont celle menant à Robert Lewandowski. « Auparavant, le club recherchait un joueur de moins de 23 ans. Celui qui résoudrait le problème de l'attaque pour peut-être 10 ans, et le candidat évident était Haaland. Mais de nombreux éléments indiquent que, pour diverses raisons, le Norvégien ne se retrouvera pas ici , indiquait récemment Moises Llorens, journaliste à ESPN , dans un entretien accordé à SportoweFakty . Joan Laporta, le président du FC Barcelone, connaît très bien Pini Zahavi, l'agent de Lewandowski. Ils ont fait beaucoup d'affaires ensemble, dans le football et en dehors. (…) De plus, d'un point de vue financier, l'opération Lewandowski serait moins coûteuse que pour Haaland. Et ce, dans tous les domaines, y compris la commission. » Et justement, le FC Barcelone aurait décidé d’accélérer avec le Polonais.

Le Bayern reste tranquille, et attend entre 70 et 80M€ pour Lewandowski