Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça est fixé pour le transfert de Lewandowski !

Publié le 10 avril 2022 à 14h30 par Bernard Colas mis à jour le 10 avril 2022 à 14h36

Visant en priorité Erling Haaland depuis de longs mois, le FC Barcelone commence à se faire une raison dans ce dossier, conscient qu’il sera difficile dans le contexte actuel d’accueillir l’attaquant du Borussia Dortmund. La piste Lewandowski est donc étudiée au sein du club culé, mais de nombreux obstacles se présentent également dans ce dossier.

Désireux de se renforcer dans le secteur offensif, le FC Barcelone multiplie les pistes afin de se renforcer lors du prochain mercato estival. Depuis plusieurs mois, le nom d’Erling Haaland circule avec insistance en Catalogne, mais le phénomène norvégien est également dans le collimateur de nombreux cadors européens, à l’instar du Real Madrid et du PSG comme vous l’avait révélé le10sport.com. Pour le Barça, il sera donc difficile de s’attacher les services d’Erling Haaland, voire impossible aux yeux de certains en raison de la situation financière du club culé, contraint de se séparer de Lionel Messi l’été dernier. « Vu la situation du Barça, je pense que ça va être très compliqué » a notamment expliqué dernièrement Javier Tebas, le président de LaLiga, dans des propos rapportés par Marca . « Je ne sais pas s’ils pourront faire quelque chose pour Haaland, surtout qu’en plus de leur position fragile, il ne faut pas oublier que le fair-play financier devrait faire son retour. » Ainsi, Joan Laporta reste attentif dans le dossier Haaland, prêt à se positionner si l’attaquant du Borussia Dortmund consentait de gros efforts financiers, mais le patron du FC Barcelone explore d’autres pistes, dont celle menant à Robert Lewandowski.

Laporta privilégie Lewandowski à Haaland, mais…

Le dossier Lewandowski semble en effet plus facile à boucler pour le FC Barcelone. Lié au Bayern Munich jusqu’en juin 2023, le Polonais n’est pas certain de prolonger et pourrait ainsi faire parler de lui durant le mercato estival. Interrogé sur le sujet par SportoweFakty , Moises Llorens est revenu sur cette piste bien plus complexe qu’il n’y paraît. « Tout porte à croire que le FC Barcelone a récemment changé son fusil d'épaule en ce qui concerne le "type" d’attaquant souhaité. Auparavant, le club recherchait un joueur de moins de 23 ans. Celui qui résoudrait le problème de l'attaque pour peut-être 10 ans, et le candidat évident était Haaland. Mais de nombreux éléments indiquent que, pour diverses raisons, le Norvégien ne se retrouvera pas ici. Et comme nous avons généralement une crise sur le marché avec les attaquants, il n'y a pas beaucoup de choix », confie le journaliste d’ ESPN auprès du média polonais, confirmant ainsi l’intérêt du FC Barcelone pour Robert Lewandowski, justifié pour plusieurs raisons : « Joan Laporta, le président du FC Barcelone, connaît très bien Pini Zahavi, l'agent de Lewandowski. Ils ont fait beaucoup d'affaires ensemble, dans le football et en dehors. (…) De plus, d'un point de vue financier, l'opération Lewandowski serait moins coûteuse que pour Haaland. Et ce, dans tous les domaines, y compris la commission. Seulement, si je dois être honnête, il sera très difficile de faire transférer Robert à mon avis. Parce qu'il y a au moins trois conditions nécessaires pour que cela se produise . »

« Si Lewandowski cherche de l'argent, Barcelone n'est pas la bonne option pour lui »

« Tout d'abord, Lewandowski devrait s'adapter au "régime économique" du FC Barcelone. Il est bien connu que le club est en difficulté sur le plan financier, ce qui a un impact sur de nombreux aspects. Par exemple, les salaires. Je ne sais pas combien Lewandowski gagne au Bayern, mais je suis sûr qu'en venant à Barcelone, il n'obtiendrait pas le meilleur contrat de sa carrière. Je ne sais pas de combien, mais son contrat ici serait probablement inférieur à celui qu'il a au Bayern. En d'autres termes, si Lewandowski cherche de l'argent, Barcelone n'est pas la bonne option pour lui. Si Robert cherche un nouveau défi, à jouer sous la direction d'un entraîneur qui peut lui offrir beaucoup, et enfin un championnat dans lequel il essaie d’arriver depuis de nombreuses années, alors oui », développe Moises Llorens, précisant par ailleurs que les relations entre le FC Barcelone et le Bayern Munich allaient également déterminer l’issue du dossier. « Selon mes informations, le FC Barcelone ne souhaite pas entrer en conflit avec le Bayern à ce sujet. Le club catalan serait prêt à tendre la main à Robert, mais à condition de ne pas agir contre le Bayern. Barcelone pourrait intensifier son offensive, mais seulement après avoir vu que les Allemands aient validé le départ de Robert, qu'ils lui donnent le feu vert pour changer de club. Les relations étaient meilleures avant. Pour l'instant, elles sont ce qu'elles sont et Barcelone ne veut pas les aggraver. De quoi s'agit-il ? D'après ce que j'ai entendu, à l'occasion de la récente rivalité en Ligue des champions et du traditionnel repas commun des dirigeants des deux équipes, il a été question de la participation de Barcelone au projet de la Super League. Comme on le sait, le Bayern s'est prononcé contre le projet tandis que le FC Barcelone l’a soutenu . »

Pour Lewandowski, le Barça devra se séparer de plusieurs joueurs