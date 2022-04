Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dénouement approche pour l’avenir de Pochettino !

Publié le 12 avril 2022 à 22h45 par P.L.

Annoncé sur le départ cet été, Mauricio Pochettino était dans le viseur de Manchester United. Mais finalement, les Red Devils ont préféré se tourner vers Erik ten Hag. Et il ne resterait plus que quelques détails à régler pour officialiser l'arrivée de l'entraîneur néerlandais.

À l’instar de l’été dernier, Mauricio Pochettino serait encore annoncé sur le départ. Ne faisant clairement pas l’unanimité au PSG depuis son arrivée, l’entraîneur argentin pourrait faire ses valises lors du prochain mercato estival. Ces derniers mois, il a donc été question d’un retour en Premier League puisque Manchester United envisageait de recruter le technicien du PSG pour succéder à Ralf Rangnick. Mais finalement, les Red Devils auraient préféré s’orienter vers Erik ten Hag et un accord de principe aurait été trouvé entre les deux parties selon The Athletic . Il ne resterait d’ailleurs plus que quelques détails à régler pour officialiser l’arrivée du coach de l’Ajax Amsterdam.

Plus que quelques détails à régler pour enregistrer l’arrivée de ten Hag