Mercato - PSG : Cavani pourrait jouer un sale tour à Leonardo !

Publié le 12 avril 2022 à 20h15 par La rédaction

Alors que Darwin Nunez est dans les petits papiers du Paris Saint-Germain en vue du mercato estival, Edinson Cavani aurait conseillé à Manchester United de rejoindre la course à l’international uruguayen.

Le dossier Darwin Nunez sera l’un des plus chauds lors du mercato estival. En effet, l’attaquant du SL Benfica réalise une très bonne saison, lui qui a inscrit 31 buts et délivré 3 passes décisives en 36 rencontres. Alors que de telles performances ne passent pas inaperçues, le Paris Saint-Germain le suivrait de près. En effet, Kylian Mbappé pourrait quitter la capitale cet été, et Leonardo s’active à chercher son potentiel successeur. Toutefois, une ancienne star du PSG serait prête à jouer un mauvais tour aux Parisiens sur ce dossier.

Cavani a conseillé Nunez à Manchester United