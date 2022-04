Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Pochettino entre dans phase finale !

Publié le 11 avril 2022 à 23h15 par Th.B.

Rêvant de s’asseoir sur le banc de Manchester United en cas de licenciement du PSG cet été, Mauricio Pochettino verrait son désir s’envoler petit à cause… d’Erik Ten Hag. Explications.

En janvier dernier, le journaliste d’ ESPN Julien Laurens affirmait à Sky Sports que le rêve absolu de Mauricio Pochettino était de prendre les rênes de l’effectif de Manchester United à l’intersaison, moment où le comité de direction du PSG devrait prendre la décision de se passer des services de l’Argentin une année avant l’expiration de son contrat. Néanmoins, la menace Erik Ten Hag se confirmerait les jours passant si bien que l’entraîneur de l’Ajax Amsterdam soit la priorité des dirigeants de Manchester United pour la succession de Ralf Rangnick. D’ailleurs, d’après The Athletic, United n’attendrait que l’aval de Ten Hag pour faire de lui son nouveau coach.

Ten Hag serait proche d’une décision !