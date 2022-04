Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une bombe en préparation pour l’avenir de Pochettino ?

Publié le 13 avril 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

Longtemps annoncé comme étant la priorité absolue de Manchester United pour l’été prochain, Mauricio Pochettino a finalement dépassé par Erik Ten Hag pour le poste. Est-il désormais possible de l’imaginer rester une saison de plus au PSG ?

Récemment interrogé en conférence de presse sur son avenir au PSG, Mauricio Pochettino avait fait une sortie inattendue en expliquant qu’il se voyait bien rester au club la saison prochaine malgré son départ annoncé vers Manchester United : « On verra ce qu'il se passera à la fin de la saison. On verra ce que le club veut faire. Nous sommes des compétiteurs par nature. Ce type de défi est quelque chose de passionnant. On se sent dans les capacités de continuer », avait lâché Pochettino, sans que les observateurs ne croient vraiment pour autant à la possibilité de le voir rester au PSG. Et pourtant…

Pochettino n’ira pas à MU !

The Athletic a lâché une petite bombe mardi soir en annonçant que Manchester United, longtemps annoncé sur les traces de Pochettino pour lui confier les rênes de l’équipe après son départ du PSG cet été, a finalement trouvé un accord de principe avec Erik ten Hag pour qu’il débarque la saison prochaine. Voilà qui peut expliquer le discours inattendu de Pochettino ouvrant la porte à un avenir au PSG, et reste à savoir si le Qatar peut envisager cette option avec l’entraîneur argentin.