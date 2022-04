Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les coulisses de l’avenir de Mauricio Pochettino dévoilées !

Publié le 13 avril 2022 à 16h30 par T.M.

Finalement, Mauricio Pochettino ne devrait pas être le prochain entraîneur de Manchester United. Alors que ce poste devrait revenir à Erik ten Hag, des précisions ont été apportées concernant l’échec de celui qui dirige actuellement le PSG.

Si Mauricio Pochettino est l’actuel entraîneur du PSG, cela ne devrait pas rester ainsi dans les mois à venir. En effet, bien que l’Argentin soit sous contrat jusqu’en 2023 avec le club de la capitale, une séparation devrait être prononcée à la fin de la saison. Cela fait maintenant plusieurs mois que les critiques se multiplient à l’encontre de Pochettino et le fiasco en Ligue des Champions face au Real Madrid aurait été la goutte de trop pour le PSG. Désormais, la direction parisienne se cherche un nouvel entraîneur, rêvant pour cela de faire venir Zinedine Zidane. Dans le même temps, l’avenir de Mauricio Pochettino fait également énormément parler. Si son nom revient régulièrement au Real Madrid, où Florentino Pérez l’a toujours apprécié, c’est surtout vers Manchester United que les regards se tournaient pour le natif de Murphy. Proche des Red Devils cet automne pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer, l’ancien de Tottenham avait finalement été retenu par le PSG. Mais à Manchester United, on n’avait pas lâché l’affaire, ayant fait du technicien de 50 ans l’option numéro 1 pour l’après Ralf Rangnick.

Le choix de Manchester United