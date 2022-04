Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La deadline est fixée pour Erling Haaland !

Publié le 14 avril 2022 à 8h45 par Th.B.

L’annonce tant attendue concernant le prochain club d’Erling Braut Haaland devrait être révélée au terme des deux prochaines semaines selon la presse anglaise. Si le PSG comptait bien faire du Norvégien le successeur de Kylian Mbappé, il faudrait donc rapidement passer à l’action…

Erling Braut Haaland pourrait-il finir par atterrir au PSG ? Le 25 août dernier, lorsque le Real Madrid avait lancé son offensive auprès du Qatar pour le transfert de Kylian Mbappé, le10sport.com vous révélait que dans l’immédiat, Robert Lewandowski était l’option favorite du PSG en cas de départ de Mbappé à un an de l’expiration de son contrat. Cependant, dans le cas où le champion du monde quittait le Paris Saint-Germain via son statut d’agent libre, la piste Haaland serait privilégiée par les décideurs parisiens. Néanmoins, Manchester City, le Real Madrid et le FC Barcelone cultiveraient également le désir de s’attacher les services du serial buteur du Borussia Dortmund de 21 ans.

La destination d’Haaland révélée dans deux semaines ?