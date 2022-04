Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse révélation sur les plans de Pochettino !

Publié le 14 avril 2022 à 10h45 par Th.B.

Alors que son avenir s’est considérablement assombri au PSG, Mauricio Pochettino aurait été bien tenté par un retour à Tottenham au terme de l’exercice précédent et rêverait depuis son éviction des Spurs de retrouver la Premier League. Ce qui aurait poussé le Qatar à activer l’option présente dans son contrat pour une saison supplémentaire.

En novembre 2019, et après un peu plus de cinq ans passés à la tête de l’effectif des Spurs , Mauricio Pochettino était licencié par Tottenham soit seulement quelques mois après la finale de la Ligue des champions perdue face au Liverpool de Jürgen Klopp. Pendant plus d’un an, Pochettino était sans club et ne cachait pas sa volonté de reprendre du service à la télévision anglaise pour Sky Sports et Monday Night Football au terme de l’année civile 2020. Son souhait a finalement été exaucé grâce au PSG, club qu’il a côtoyé pendant un an et demi de 2001 à 2003 en tant que joueur. Et alors qu’une éviction semble être inéluctable cet été, le coach du PSG serait animé par une volonté claire de revenir en Premier League, qui ne daterait pas d’hier.

Pochettino était chaud pour revenir à Tottenham, le PSG l’a donc prolongé pour éviter ce scénario