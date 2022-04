Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone fait le forcing pour ce joueur d’Al-Khelaïfi !

Publié le 14 avril 2022 à 10h15 par G.d.S.S.

Alors que son contrat avec le PSG court jusqu’en juin prochain, Xavi Simons n’a toujours pas tranché quant à une éventuelle prolongation dans la capitale. Et le FC Barcelone reste en embuscade dans ce dossier…

« Je suis heureux à Paris, mais maintenant je me concentre juste sur le fait d'avoir des minutes dans les derniers matchs qui arrivent. En juin, on verra ce qui va se passer », confiait récemment Xavi Simons (18 ans) dans un entretien accordé à NOS sur son avenir au PSG, alors que le jeune milieu de terrain néerlandais arrive au terme de son contrat en fin de saison. Et même si les dernières tendances se montraient plutôt rassurantes quant à l’avenir de la jeune pépite de Nasser Al-Khelaïfi au PSG, une grande menace reste présente dans ce dossier.

Barcelone ne lâche pas Simons