Mercato - Real Madrid : Gareth Bale a deux pistes pour se relancer !

Publié le 14 avril 2022 à 8h30 par G.d.S.S.

En fin de contrat en juin prochain avec le Real Madrid, Gareth Bale devrait quitter le club merengue libre à cette échéance. Et il dispose déjà de deux points de chute potentiels pour relancer sa carrière…

« Il veut bien terminer dans ce club. Partir du Bernabeu comme ça sera juste et mérité lui. Il est entré dans l’histoire de ce club avec ses matchs et ses buts », confiait récemment Carlo Ancelotti en conférence de presse, confirmant ainsi le départ de Gareth Bale l’été prochain au Real Madrid alors que l’ailier gallois de 32 ans arrivera au terme de son contrat à cette échéance. Mais de quoi sera fait la suite de sa carrière, lui qui avait débarqué au Real Madrid à l’été 2013 ?

Tottenham et Cardiff sont là pour Bale