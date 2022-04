Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça part dans tous les sens en coulisse pour Lewandowski !

Publié le 14 avril 2022 à 11h30 par Th.B.

Alors que le Bayern Munich, par le biais de son président, a affirmé vouloir prolonger le contrat de Robert Lewandowski, ce dernier cultiverait bel et bien le souhait de rejoindre Xavi Hernandez au FC Barcelone. Des discussions auraient lieu en coulisse.

Au cours d’un entretien accordé à Mundo Deportivo ces dernières semaines, Joan Laporta n’a pas du tout caché ses ambitions estivales en terme de recrutement. En effet, le président du FC Barcelone tablait sur les arrivées de quatre voire cinq joueurs. Et d’après différents médias, le recrutement d’un attaquant de classe mondiale serait une priorité absolue pour le patron du Barça et ce, malgré les venues de Pierre-Emerick Aubameyang et de Ferran Torres à la mi-saison cet hiver. Les noms d’Erling Braut Haaland et de Robert Lewandowski reviennent avec insistance, au point où Xavi Hernandez soit contraint de monter au créneau en conférence de presse en amont du 1/4 de finale de Ligue Europa opposant ce jeudi le FC Barcelone à l’Eintracht Francfort ce jeudi soir. « Lewandowski ? Je comprends la question, mais ce n'est pas le moment d'en parler. C'est un très grand joueur, mais on doit se concentrer sur le match de demain ».

Lewandowski discuterait bien avec le Barça !

Et en coulisse, ça n’avancerait pas vraiment pour l’arrivée de Robert Lewandowski au FC Barcelone bien que certains médias évoquent déjà des demandes claires du joueur au Barça , à savoir un contrat de trois ans. Le journaliste Fabrizio Romano a même expliqué lundi soir que le buteur du Bayern Munich serait déjà allé à la pêche aux renseignements auprès du vestiaire blaugrana afin de récolter des informations sur le club et la vie à Barcelone. Néanmoins, selon ARA , il n’y aurait à ce jour pas la trace d’une conversation directe entre Robert Lewandowski et son entourage avec le FC Barcelone. Cependant, selon Christian Falk, Robert Lewandowski se verrait bien arborer la tunique blaugrana la saison prochaine. Pire, des discussions entre le FC Barcelone et le clan Lewandowski auraient bel et bien lieu en coulisse finalement. Néanmoins, le journaliste de Sport BILD affirme que le Bayern Munich aurait la ferme intention de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2023 pour le moment.

Le Bayern Munich ne lâche pour Lewandowski, mais…