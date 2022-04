Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une énorme condition est posée pour Lewandowski !

Publié le 14 avril 2022 à 11h00 par Th.B.

Bien que Joan Laporta semblerait être déterminé à offrir les services d’un attaquant de classe mondiale à son entraîneur Xavi Hernandez, le président du FC Barcelone se trouverait dans l’obligation de boucler une vente conséquente pour accueillir Erling Braut Haaland ou Robert Lewandowski.

Comme le10sport.com vous le révélait en août dernier dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, le PSG songeait alors déjà à Robert Lewandowski et à Erling Braut Haaland. Comme ce fut le cas pour Gianluigi Donnarumma et surtout pour Georginio Wijnaldum lors du dernier mercato estival, le FC Barcelone suivrait également avec une grande attention les dossiers Haaland et Lewandowski selon ARA . Le média catalan affirmait cependant même dans la journée de mercredi qu’il n’y aurait à ce jour aucune négociation entre le clan Lewandowski et le comité de direction du FC Barcelone présidé par Joan Laporta.

Une vente obligatoire pour recruter Haaland ou Lewandowski !