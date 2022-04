Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un incroyable plan monté autour de Lewandowski ?

Publié le 14 avril 2022 à 1h30 par B.C.

Ces derniers jours, Robert Lewandowski est annoncé avec insistance au FC Barcelone. Cependant, Pini Zahavi pourrait se servir de l’intérêt supposé du club culé pour faire pression sur le Bayern Munich.

Engagé avec le Bayern Munich jusqu’en juin 2023, Robert Lewandowski apparaît comme l’une des priorités du FC Barcelone en vue de la saison prochaine. En effet, Xavi souhaite mettre la main sur un attaquant de classe mondiale cet été, et la piste Haaland semble trop compliquée à concrétiser pour l’heure. De quoi inciter Joan Laporta à se positionner sur l’attaquant du Bayern Munich, qui se rapprocherait un peu plus de la Catalogne au fil des semaines. Dernièrement, la presse polonaise a même révélé l’existence d’un accord entre le Barça et Lewandowski, mais en Espagne, on se montre beaucoup plus prudent.

Un gros coup de bluff pour Lewandowski ?