Mercato : PSG, Barcelone…Le ton est donné pour l’avenir de Lewandowski !

Publié le 13 avril 2022 à 13h30 par G.d.S.S. mis à jour le 13 avril 2022 à 13h38

Annoncé en instance de départ vers le FC Barcelone alors qu’il n’a plus qu’une année de contrat avec le Bayern Munich, Robert Lewandowski semble finalement encore loin du club catalan si l’on en croit ses dirigeants ainsi que Pini Zahavi, son agent.

Ça bouge en coulisses autour de Robert Lewandowski ! Le buteur polonais du Bayern Munich n’aura plus qu’un an de contrat en juin prochain avec le club bavarois, et il ne manque pas de prétendants de renom sur le marché des transferts. Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité en août dernier, le PSG est sur les rangs pour Lewandowski dans l’optique de la succession de Kylian Mbappé dont le contrat arrivera bientôt à expiration, mais c’est surtout le FC Barcelone qui semble bien parti pour rafler la mise avec l’international polonais. Ces derniers jours, le club catalan était annoncé comme la destination privilégiée par Lewandowski, et le deal paraît très bien engagé. Pourtant…

Oliver Kahn calme le FC Barcelone

Interrogé mardi, tout d’abord par Münchner Merkur, le président du directoire du Bayern Munich, Oliver Kahn, a lâché une première réponse claire pour Robert Lewandowski : « Je ne suis pas le moins du monde inquiet des dernières informations. En fait, je suis très serein quant à l'avenir de notre joueur, il est toujours sous contrat. Les rumeurs dans la presse hors d'Allemagne ne nous mettent pas du tout sous pression ». Et Kahn en a remis une couche par la suite au micro de Prime Video : « Nous ne sommes pas fous pour discuter du transfert d'un joueur qui marque 30-40 buts pour nous chaque saison. Nous l'aurons certainement avec nous pour une autre saison ». Le FC Barcelone semble donc encore loin de Robert Lewandowski…

« Zahavi a dit que rien n’était réglé »