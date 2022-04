Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'annonce fracassante du clan Lewandowski sur son avenir !

Publié le 13 avril 2022 à 9h30 par D.M.

Contacté par la presse polonaise, l'agent de Robert Lewandowski a mis les choses au clair au sujet de l'avenir de son joueur au Bayern Munich, mais aussi de l'intérêt du FC Barcelone.

Eliminé par Villarreal ce mardi en Ligue des champions, Robert Lewandowski a-t-il disputé son dernier match européen sous le maillot du Bayern Munich ? La question se pose puisque l'avant-centre n'a toujours pas prolongé son bail, alors que son contrat expire en 2023 et que les rumeurs sur son avenir se font de plus en plus insistantes. Le FC Barcelone a fait de Lewandowski sa grande priorité et aurait accéléré dans ce dossier. La presse polonaise fait le point sur le futur de la star au Bayern Munich

« Rien n'est réglé, l'affaire est ouverte »