Mercato - PSG : La succession de Mbappé bouclée pour… 120M€ ?

Publié le 14 avril 2022 à 11h15 par Th.B.

Dans le viseur du PSG qui prépare depuis un moment l’après-Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland semble être à portée de main du Qatar et de ses courtisans, à condition qu’un package financier de 120M€ soit mis en place pour son transfert.

Dans le cadre du prochain mercato estival, le PSG pourrait être contraint de dénicher un nouvel attaquant pour remplacer un Kylian Mbappé dont le contrat arrivera à expiration en juin prochain. Comme le10sport.com vous le soulignait le 25 août dernier, la priorité des hauts représentants du PSG n’était autre qu’Erling Braut Haaland. Néanmoins, la concurrence fait rage dans cette opération et Manchester City semblerait avoir une longueur d’avance sur le FC Barcelone, le Real Madrid et donc, le PSG. The Daily Mail a affirmé ces dernières heures que la prochaine destination d’Haaland devrait être annoncée dans deux semaines.

Il faudrait minimum 120M€ pour Haaland !