Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une seule star possible pour l’attaque du Barça ?

Publié le 14 avril 2022 à 7h30 par La rédaction

Il apparaît clair que le Barça n’a qu’une réelle ouverture dans le marché des grands buteurs mondiaux. Analyse.

Ces derniers temps, les médias catalans s’accordent à dire que le FC Barcelone regarde en direction du buteur polonais Robert Lewandowski, qui n’a plus qu’un an de contrat avec le Bayern et qui pourrait être transféré cet été s’il ne prolonge pas. Sport1 révèle d'ailleurs que Lewandowski est la première alternative à Erling Haaland à Barcelone.

L’unique chance du Barça…

Lorsque l’on analyse le contexte entourant aujourd’hui le Barça, il apparaît que Lewandowski est la seule véritable option réaliste pour le club catalan dans la catégorie des avants-centres mondiaux. Et ce pour deux raisons : d’une part car l’âge de Lewandowski fait que certains parmi les tops clubs mondiaux n’iront pas, comme le Real Madrid ou Manchester City. D’autre part car le joueur rêve d’évoluer en Liga. Et comme le Real ne se positionnera pas, il cible le FC Barcelone, et pourrait donc accepter de ne pas rentrer dans une surenchère contractuelle pour signer, condition sine qua non pour que le Barça ait une chance.