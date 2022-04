Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une recrue inattendue préparée par Xavi ?

Publié le 14 avril 2022 à 4h45 par T.M.

Si on annonce une arrivée de Lewandowski au FC Barcelone la saison prochaine, le club catalan pourrait également réserver une surprise en attaque. Explications.

La reconstruction va se poursuivre au FC Barcelone cet été. Et bien que les finances du club catalan soient encore loin d’être optimales, Joan Laporta ne manque pas d’ambitions pour étoffer l’effectif de Xavi. L’été du Barça s’annonce donc mouvementé et actuellement, un nom revient en boucle au Camp Nou : Robert Lewandowski. De plus en plus proche d’un départ du Bayern Munich, le Polonais pourrait poursuivre sa carrière à Barcelone. Mais Lewandowski pourrait bien ne pas être le seul buteur recruté par les Blaugrana durant l’intersaison.

Une surprise nommée Luuk de Jong ?