Mercato - OM : Longoria a parfaitement réglé la succession de Thauvin !

Publié le 14 avril 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Attiré par l’OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat l’été dernier, Cengiz Ünder avait été choisi par Pablo Longoria pour remplacer Florian Thauvin. Et l’international turc apprécie tout particulièrement son président….

« Normalement, mon avenir devait s’inscrire à Milan, mais ça a pris du temps car ils ne connaissaient pas leur budget pour la saison prochaine, ils ne savaient pas s’ils allaient être en Ligue des Champions, ils avaient des joueurs importants à prolonger. Ils m’ont demandé du temps. Arrivé au mois d’avril, je ne voulais plus attendre », indiquait dernièrement Florian Thauvin au micro de Canal + sur les coulisses de son départ de l’OM en fin de contrat l’été dernier, et l’attaquant français avait fini par rejoindre les Tigres de Monterrey. Pour le remplacer, l’OM a finalement jeté son dévolu sur Cengiz Ünder (24 ans), arrivé en provenance de l’AS Rome sous la forme d’un prêt avec option d’achat de 8,5M€.

« Longoria a été important dans ma venue à l’OM »