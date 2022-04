Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est confirmé pour la prochaine star du projet QSI ?

Publié le 14 avril 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba a de grandes chances de rallier le PSG l’été prochain selon la presse anglaise, et l’international français devrait donc être la prochaine star du club de la capitale.

« Le fait qu’on parle de moi au PSG en France ? Je peux décider demain comme je peux décider pendant le mercato. C’est pas décidé, il n’y a rien. Rien de fait. Je veux juste bien revenir », confiait récemment Paul Pogba (28 ans) au micro de Téléfoot sur l’intérêt du PSG à son égard, et le milieu de terrain français laisse donc la porte ouverte au club de la capitale. D’ailleurs, selon la presse britannique, il n’a plus l’ombre d’un doute sur l’issue du dossier Pogba…

Pogba tout droit vers le PSG ?

Le Daily Mirror a annoncé mercredi que le PSG avait bel et bien pris position sur Paul Pogba pour l’attirer libre en fin de saison, et le média anglaise précise par ailleurs qu’il n’y a plus aucune chance de le voir prolonger son contrat avec Manchester United. Le projet QSI tient donc probablement sa prochaine grosse recrue.