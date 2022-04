Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria peut être rassuré pour son prochain transfert !

Publié le 14 avril 2022 à 4h15 par A.M.

Prêté par l'AS Roma, Cengiz Ünder s'engagera définitivement à l'OM en fin de saison. Et cela tombe bien puisque le Turc semble très heureux à Marseille.

En quête du successeur de Florian Thauvin, l'OM a sauté sur l'occasion qui s'est présentée avec Cengiz Ünder qui n'entrait pas dans les plans de José Mourinho à l'AS Roma après un prêt d'une saison à Leicester. L'international turc a donc été prêté à l'OM avec une option d'achat conditionnée au maintien du club phocéen en Ligue 1. Par conséquent, Cengiz Ünder s'engager définitivement à l'OM en fin de saison, et visiblement, cela devrait l'enchanter.

Cengiz Ünder est très heureux à l'OM